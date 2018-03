Megan Fox nega ter sido convidada para interpretar Lara Croft

A atriz americana Megan Fox, protagonista na saga Transformers, confirmou que "ninguém" ofereceu a possibilidade de encarnar Lara Croft na próxima aventura de Tomb Raider. "Não. Isso é só um rumor, porque ninguém me ofereceu nada. Ninguém me falou do tema ainda", disse Megan ao ser perguntada a respeito em entrevista exclusiva publicada nesta quarta-feira, 24, pelo jornal El Diario de Hoy, de El Salvador.

A atriz, que foi considerada por dois anos consecutivos a mulher mais sexy do mundo pelos leitores da revista FHM, disse que o personagem de Lara Croft "é um papel que Angelina Jolie já fez à perfeição". "Eu jamais me atreveria a tirar isso dela", reiterou.

A atriz encarnou novamente Mikaela em Transformers: A Vingança dos Derrotados, continuação do filme de Michael Bay, e no qual divide cena com o ator Shia LaBeouf. Sobre sua participação no novo filme de Bay, ela afirmou que "superou" suas próprias expectativas, e acrescentou que a personagem "é sexy" assim como na primeira versão do longa-metragem.