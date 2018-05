Megan Fox estará no elenco de nova comédia do criador de 'Borat'

SÃO PAULO - Megan Fox estará no elenco de The Dictator, novo filme de de Larry Charles, diretor de Borat. A atriz foi confirmada no longa e contracenará com Sacha Baron Cohen em uma participação especial, segundo o site Hollywood Reporter.

O filme já está sendo produzido e deve estrear nos Estados Unidos em maio de 2012 e contará a história de um líder árabe que foge para Nova York e é substituído por um sósia em seu país natal. Sacha fará os dois papéis. O longa é inspirado no romance de Saddam Hussein, Zabibah e o Rei.

O estúdio responsável pela produção informou que "o filme conta a heroica história de um ditador que arriscou sua vida para garantir que a democracia nunca chegasse ao país que ele tão ternamente oprimia".

The Dictator terá ainda participações de John C. Reilly (Chicago, 2002), Anna Faris (Todo Mundo em Pânico), o vencedor do Oscar por Gandhi em 1982, Ben Kingsley, e Jason Mantzoukas (Eu Odeio o Dia dos Namorados, 2009).