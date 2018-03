Megan Fox está grávida de Brian Green

A atriz americana Megan Fox, conhecida por seu papel na saga Transformers, está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu casamento com o ator Brian Austin Green, informou o portal especializado E! Online.

"Quero ter pelo menos dois, quem sabe três filhos", disse a atriz na edição deste mês da revista Cosmopolitan. "Sempre tive um grande instinto maternal", acrescentou.

Megan está no elenco de O Ditador, que esteará em breve nos cinemas brasileiros. Além disso, também participou do filme This is 40, de Judd Apatow. Fox se casou em 2010 com Green, que se tornou conhecido pela série de televisão Beverly Hills, 90210.