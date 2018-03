Megan Fox diz que ser sexy faz parte de 'Transformers'

Muitas colegas da atriz de 23 anos fogem do rótulo "símbolo sexual", temendo que ele possa deixar seu talento de atrizes em segundo plano, mas Fox, cujo segundo filme "Transformers" estreia nos EUA nesta quarta-feira, é o contrário.

Ela acha que ser sexy tem suas vantagens. Isso a ajudou a entrar no elenco do "Transformers" original, de 2007, dirigido por Michael Bay, e também a levou a conseguir outros papéis nos quais agora está conseguindo o que queria em Hollywood: tornar-se uma atriz de fato.

"As mulheres no cinema geralmente são sexy, especialmente nos filmes de Michael. Se você quer fazer filmes que as pessoas queiram ver, isso faz parte da fórmula", disse Fox a jornalistas numa coletiva de imprensa recente.

Michael Bay, que estava ao lado dela, acrescentou: "Isso se chama diversão de verão. É um filme sobre robôs."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Transformers - A Vingança dos Derrotados" é baseado nos brinquedos e histórias em quadrinhos populares sobre carros que se convertem em "autobôs" que combatem os aliens "decepticons", que querem controlar a Terra. No filme de 2007, os decepticons foram derrotados na batalha final. Agora estão de volta para se vingar.

Repleto de efeitos especiais, os filmes visam atrair sobretudo o público masculino jovem, e foi com isso em mente que Bay contratou a bela morena do Tennessee para co-estrelar o filme no papel de Mikaela Banes, geralmente vista de jeans justos e camisetas mais justas ainda.

Sempre disposto a fazer o que for preciso para agradar aos fãs, Bay se certificou de que a primeira aparição de Megan Fox em "Vingança dos Derrotados" cause impacto. No papel de Mikaela, a atriz esbelta é filmada pelas costas, de motocicleta, usando shorts curtinhos e botas de motociclista.

"Fizemos essa primeira tomada logo no início, para agradar aos meninos, e aí continuamos", contou o diretor.

Antes do primeiro "Transformers", Megan Fox tinha feito apenas papéis pequenos na TV e em filmes, mas a divulgação obtida com o filme a levou ao estrelato.

Mas ela quer ser mais do que apenas um rosto bonitinho no próximo grande filme de ação de Hollywood.

Ainda este ano ela será vista no faroeste de ficção científica "Jonah Hex", com os indicados ao Oscar Josh Brolin e John Malkovich. E em setembro ela será a atração principal da comédia sobrenatural "Jennifer's Body", escrita pela roteirista premiada com o Oscar Diablo Cody ("Juno").