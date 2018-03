Médico se diz otimista com resultados de tratamento de Swayze

dico responsável pelo ator Patrick Swayze, famoso pelos filmes Ghost - Do Outro Lado da Vida e Dirty Dancing - Ritmo Quente, doutor George Fisher, afirmou em nota divulgada pela revista People na quarta-feira, 5, que "Patrick está respondendo bem ao tratamento até o momento". "Nós estamos bastante otimistas com os resultados até agora". Swayze foi diagnosticado com câncer de pâncreas, e, segundo um agente do ator, de 55 anos, recebeu o diagnóstico há mais de um mês. Fisher disse ainda que o ator "continua com sua agenda normal de trabalho, que inclui projetos atuais e futuros. O carinho e a preocupação que ele já recebeu do público foi bastante significativa para Patrick e sua família". Swayze, que nasceu no Texas e cuja a mãe, bailarina e coreografa, tinha um estúdio de balé no Houston, começou atuando desde cedo como dançarino, antes de fazer carreira na TV e em filmes de Hollywood. O ator já atuou em musicais da Broadway como Grease e Chicago, além de trabalhar em inúmeros filmes como Skatetown, U.S.A, Donnie Darko e Os Três Mosqueteiros do Amor.