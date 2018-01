McQueen, Cuarón e Scorsese dominam listas de premiações

O thriller de ficção científica Gravidade, a saga sobre a escravidão 12 Years a Slave e o filme sobre gângsteres American Hustle são os principais indicados para o Bafta, espécie de Oscar britânico.

Gravidade, de Alfonso Cuarón, recebeu 11 indicações, incluindo melhor filme e melhor atriz (Sandra Bullock); já 12 Years, de Steve McQueen, concorrerá em dez categorias, com destaque para os prêmios de atuação, aos quais estão na disputa atores Chiwetel Ejiofor e Michael Fassbender e a atriz Lupita Nyong'o. American Hustle também teve 10 indicações, seguido de Capitão Phillips, com nove. Behind the Candelabra e Saving Mr. Banks receberam cinco nomeações cada um.

O Sindicato dos Diretores de Hollywood também revelou a lista de indicados para os prêmios deste ano. Steve McQueen e seu 12 Years também estão no topo da lista - mas vão concorrer com outros nomes de peso. Caso de The Wolf of Wall Street, de Martin Scorsese. A lista do sindicato, no entanto, chamou mais atenção pelas ausências: nomes como Alexander Payne (Nebraska) e os irmãos Coen (Inside Llewin Davis) ficaram de fora.