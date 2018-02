'Maze Runner' no topo da bilheteria americana

NOVA YORK - A adaptação Maze Runner: Correr ou Morrer foi correndo para o topo da bilheteria americana neste fim de semana com uma arrecadação de US$ 32,5 milhões, dando um bom início para a franquia.

A produção saiu na frente do novo thriller com Liam Neeson Caçada Mortal e da comédia Sete Dias Sem Fim.

A forte abertura de Maze Runner, adaptado do livro de ficção científica para jovens leitores (young adult) de James Dashner, foi um grande sucesso para um filme que custou US$34 milhões e foi lançado no normalmente calmo mês de setembro.

A Fox quis fazer o filme, sobre um grupo de adolescentes misteriosamente presos dentro de um labirinto gigante, o primeiro evento da temporada pós-verão. "Nosso pequeno filme de 34 milhões é bem fortinho", disse o diretor de distribuição da Fox, Chris Aronson.

O diretor ainda comentou que atrair os jovens cinéfilos tem sido o calcanhar de Aquiles da indústria nos últimos anos. Mas o estúdio recentemente encontrou o sucesso com filmes desse tipo, como A Culpa É das Estrelas, que com um orçamento de US$ 12 milhões arrecadou mais de US$125 milhões neste ano.

Os números desta semana semana são uma estimativa da Rentrak.

Veja o trailer de Maze Runner: Correr ou Morrer: