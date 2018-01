Max Prime exibe western desmistificador de Robert Altman É um filme do começo dos anos 70, quando Robert Altman estava tinindo. Quando os Homens São Homens subverte os códigos do western por meio da história de McCabe e Mrs. Miller, os personagens de Warren Beatty e Julie Christie. Ele é jogador, ela monta um lucrativo bordel no Velho Oeste. E tudo se passa numa cidadezinha coberta de neve, onde nada, nem o duelo final, segue o figurino tradicional do gênero. Quando os Homens São Homens passa às 19h15 no Max Prime (e terá reprise às 22h15 no Max PrimeE). Pode ser que não tenha mais o mesmo impacto - o cinema, afinal, mudou tanto -, mas o fascinante é que, por mais desmistificador que seja o filme, os personagens não perderam sua grandeza. Continuam sendo o mocinho e a prostituta de bom coração.