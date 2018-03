Mau tempo impede filmagens de James Bond perto de Machu Picchu Os produtores de "Quantum of Solace", o próximo filme da franquia James Bond, anunciaram o cancelamento dos planos de filmar perto das ruínas incas de Machu Picchu, a maior atração turística do Peru, devido ao mau tempo. As filmagens do 22o filme de James Bond, com Daniel Craig no papel do superespião britânico, estavam previstas para começar no início deste mês em Cuzco, no sudeste do Peru, perto da cidade inca. "Eles decidiram não vir devido às condições climáticas", disse Margarita Morales, diretora da peruana Iguana Productions, contratada para auxiliar nas filmagens. No mês passado, manifestantes revoltados com a promulgação de leis que facilitam a construção de imóveis perto de sítios históricos fizeram uma passeata em Cuzco, paralisando o trânsito e obrigando ferrovias e o aeroporto a fechar. Alguns representantes do governo disseram que protestos como esses ameaçam o turismo e os investimentos de longo prazo. Cuzco já foi preterida como local de um encontro de cúpula este ano entre os líderes de 21 países. Morales disse que a decisão de cancelar a produção em Cuzco não tem relação com os protestos. "Me disseram que as razões dizem respeito apenas às condições do tempo", disse ela. "Quantum of Solace", estrelado por Daniel Craig e Olga Kurylenko, segue o espião em sua viagem entre continentes para se vingar de uma mulher que o traiu. O filme tem estréia internacional marcada para novembro.