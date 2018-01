Matt Damon viverá Robert Kennedy no cinema

O ator Matt Damon interpretará Robert F. Kennedy no filme baseado na biografia do ex-senador americano escrita por Evan Thomas, segundo a imprensa americana.

O site "Deadline Hollywood" informa que o filme terá direção de Gary Ross ("Seabiscuit - Alma de Herói", 2003) e roteiro de Steven Knight, candidato ao Oscar por "Coisas Belas e Sujas" (2002).

O agente do ator disse à "CNN" que o projeto está em fase de desenvolvimento. Damon é candidato ao Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante por seu papel no filme "Invictus", que conta parte da biografia de Nelson Mandela ao assumir a presidência da África do Sul.

O assassinato de Robert F. Kennedy, em 1968, foi tema do filme "Bobby" (2006), dirigido por Emilio Estévez.