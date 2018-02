Matt Damon procura a Nasa  para interpretar astronauta no longa 'Perdido em Marte'

Quando Matt Damon precisou interpretar um astronauta preso em Marte, ele e o diretor Ridley Scott tiveram a chance de procurar a agência aeroespacial dos Estado Unidos (Nasa, na sigla em inglês) para tornar as circunstâncias extremas de Perdido em Marte tão cientificamente exatas quanto possível.

“Estamos de certa forma à beira de sermos capazes de fazer tudo que aparece no filme”, disse Damon a respeito da exploração espacial.

“Com o devido financiamento e a devida atenção, esse é o tipo de coisas que estaremos explorando em um futuro muito próximo, e isso será parte da vida de nossos filhos.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perdido em Marte, baseado no romance homônimo de Andy Weir lançado em 2011, acompanha o astronauta Mark Watney (Damon), que fica sozinho em Marte depois que sua equipe, liderada pela capitã Lewis (Jessica Chastain), supõe que ele morreu em consequência de uma forte tempestade marciana.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Sem meios de comunicação e sabendo que a próxima missão tripulada a Marte irá demorar quatro anos, Watney tenta sobreviver no terreno desértico do planeta usando suas habilidades de botanista para cultivar alimentos no solo marciano.

Na quarta-feira, o estúdio Fox divulgou o segundo trailer do filme, que enfatiza a determinação de Watney para sobreviver em Marte, além de sua ironia cortante, enquanto a Nasa precisa decidir se tenta resgatá-lo.

“(Weir) realmente fez esse cara com um grande senso de humor, muito esperto e habilidoso, mas uma pessoa que tem o tipo de senso de humor de patíbulo que pessoas nessa linha de trabalho costumam ter”, afirmou Damon.

Para marcar o lançamento do trailer, a Fox realizou um evento na terça-feira, 18, com Damon na Nasa e no seu Laboratório de Propulsão de Jato em Pasadena, na Califórnia, que se especializa em ciência planetária e lançou a sonda Mars Curiosity em 2012.