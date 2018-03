Matt Damon estreia filme ao lado do diretor da saga 'Bourne'

O ator americano Matt Damon disse que gosta muito de trabalhar ao lado do cineasta Paul Greengrass, diretor de parte da saga "Bourne", e com quem volta ao cinema no longa "Zona Verde". "Adoro trabalhar com Paul e participar dos grandes filmes que ele faz, principalmente dos thrillers de ação", explicou.

Greengrass dirigiu Damon em "A Supremacia Bourne" (2004) e "O Ultimato Bourne" (2007), filmes que, junto com "Identidade Bourne" (2002), uniram o conhecido ator para sempre ao personagem de Jason Bourne. Além disso, o diretor britânico é responsável também por outros grandes títulos, como "Domingo Sangrento" (2002) e "Voo 93" (2006).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em "Zona Verde", Damon é o subtenente americano Roy Miller, que procura armas de destruição em massa nos primeiros dias da invasão do Iraque em 2003. No entanto, uma série de fatos o impede de fazer seu trabalho e Miller começa a suspeitar que há um plano para boicotar sua missão.

O ator, que foi indicado ao Oscar de melhor ator por seu papel no filme "Invictus" (2009), de Clint Eastwood, contou à imprensa que Greengrass contratou pessoas que tinham estado no Iraque e no Afeganistão. "Foi realmente emocionante ter 30 meninos para quem não era preciso explicar o que fazer, porque o que eles fazem normalmente em seu trabalho é o que fizeram em frente às câmeras", disse Damon. "O filme ganhou em autenticidade".