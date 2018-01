Matt Damon 'encolhido' abre 74º festival de Veneza com 'Downsizing' Downsizing, sátira do diretor Alexander Payne na qual humanos são encolhidos e ficam com cerca de 13 centímetros de altura para resolver o problema da superpopulação e do aquecimento global, inaugurou o Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta quarta-feira, 30.