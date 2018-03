Matt Damon e sua mulher esperam o segundo filho

A vida de Matt Damon, de 37 anos, está ficando como a embalada ação de seus papéis nos filmes. O ator da trilogia Bourne e sua esposa Luciana Barroso, de 32 anos, estão esperando seu segundo filho, de acordo com o representante de Damon, Jennifer Allen, informou nesta segunda-feira, 10 "O casal está muito animado", disse Allen à Associated Press. Ela disse não tem mais detalhes, incluindo uma data esperada para o nascimento do bebê. Damon conheceu Luciana - que exibiu sua barriga no domingo durante o Empire Film Awards, em Londres - enquanto ela estava trabalhando como bartender na Flórida. Eles oficializaram o vínculo em dezembro de 2005, em Nova York, durante uma cerimônia privada, tomada de conta pela filha da noiva, Alexa, de 7 anos, do casamento anterior. Mais tarde, eles acolheram uma filha, Isabella, que nasceu em junho de 2006. Com Gênio Indomável, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro de 1997, Damon foi se firmando como um astro de ação, e ganhou forte destaque nos filmes de Jason Bourne, e agora está gravando, no Marrocos, um drama sobre a CIA chamado Green Zone. Seus créditos também incluem papéis em O Resgate do Soldado Ryan, O Talentoso Ripley e Syriana - a Indústria do Petróleo.