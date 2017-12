Matt Damon deixa atuação de lado para focar na produção de 'Manchester by the Sea'

TORONTO - O ator e produtor Matt Damon disse que problemas em sua agenda fizeram com que não estrelasse o longa Manchester by the Sea, filme sobre um homem consumido pela raiva após a morte de seu irmão e que recebe a guarda de um sobrinho adolescente. Casey Affleck, irmão do ator Ben Affleck, foi escolhido para estrelar o filme, que foi produzido e supervisionado por Damon desde sua concepção.

"Não deixaria por ninguém, a não ser por Casey", disse Damon à Reuters durante a estreia do filme na terça-feira, 13, no Festival Internacional de Cinema de Toronto. "Esta foi realmente a condição, porque estava pronto para fazê-lo. Estávamos na pré-produção, mas nosso tempo estava tão apertado que dissemos, 'ok, vamos'".

O longa, que vem recebendo boas críticas, é dirigido por Kenneth Lonergan, também responsável pelo roteiro.

"Eu contratei ele para escrever há cinco anos e eu iria dirigir o filme", disse Damon. "E então eu li o primeiro rascunho e estava derramando lágrimas e chocado, então liguei para ele imediatamente e disse 'Kenny, ninguém pode dirigir isto. Este é um filme de Kenny Lonergan. Você precisar dirigi-lo'."

Damon disse que ele, Affleck e Lonergan já haviam trabalhado no passado, o que tornou o processo "confortável". No entanto, interpretar um homem que sofre de uma dor eterna não foi fácil para Affleck. "Cada trabalho possui desafios diferentes", disse Affleck. "Neste caso, o personagem passou por muitas coisas difíceis."