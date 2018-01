Marvel seduz Comic Con com Vingadores, Thor e Pantera Negra

SAN DIEGO — Os filmes Vingadores: Guerra Infinita, Thor: Ragnarok e Pantera Negra foram as armas de sedução usadas pela Marvel para bajular seus fãs na Comic-Con durante a sua esperada apresentação nesta grande festa da cultura popular que termina neste domingo, 23, em San Diego.

Tudo o que leva o selo Marvel, seja história em quadrinhos, série de televisão ou filme, joga com o vento a favor na Comic-Con, o palco ideal para este império do entretenimento e que há uma década atravessa uma idade dourada com suas adaptações audiovisuais.

O Hall H, o maior salão do Centro de Convenções de San Diego com capacidade para 6,5 mil pessoas, abrigou um evento em que a Marvel mostrou um clipe de Vingadores: Guerrra Infinita, um novo trailer do iminente Thor: Ragnarok bem como imagens de Pantera Negra, seu primeiro filme com um elenco formado quase exclusivamente por atores negros.

O filme mais imediato que estenderá o universo cinematográfico da Marvel, o conjunto entrelaçado de filmes de super-heróis desta companhia que respondem a um mesmo fio narrativo, é Thor: Ragnarok, a terceira parte das aventuras protagonizadas por Chris Hemsworth e que estreará antes do final do ano.

No novo trailer deste filme, com um tom mais humorístico que os anteriores e com uma estética quase anos 80, Thor enfrenta a deusa da morte Hela (Cate Blanchett) com a ajuda de Hulk (Mark Ruffalo) e Loki (Tom Hiddleston).

Hemsworth admitiu neste sábado a seus fãs que estava "um pouco aborrecido" de interpretar este personagem após tantos filmes e que por isso tentou algo novo e "único" junto com o diretor de Thor: Ragnarok, Taika Waititi.

Blanchett, que debuta no universo Marvel com um papel obscuro e afastado dos seus habituais, assegurou que se viu "felizmente arrastada" a este projeto pelos seus filhos.

Pantera Negra, que chega aos cinemas em fevereiro do ano que vem, também contou com uma porção notável de destaque na conferência da Marvel, que convidou ao palco seu diretor Ryan Coogler e seu elenco liderado por Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan e Forest Whitaker.

A equipe deste longa-metragem, o primeiro da Marvel com um elenco quase totalmente formado por atores negros em uma nova tentativa da marca de aumentar a diversidade na telona, apresentou com exclusividade e para os presentes à Comic-Con um pequeno fragmento do filme.

O produtor Ryan Coogler explicou que cresceu "como um menino negro na baía de San Francisco", que amava os histórias em quadrinhos, mas disse que não encontrava uma história e um personagem que se parecessem com ele até que achou Pantera Negra.

E para terminar o painel em grande estilo, a Marvel projetou imagens de Vingadores: Guerra Infinita, que estreará em maio de 2018 e que quer ser o ponto final do seu entrecruzamento cinematográfico.

Ainda que se tratasse do mesmo clipe que a companhia mostrou na semana passada na feira D23 da Disney, os admiradores desfrutaram o aperitivo de um filme no qual os personagens da saga Vingadores e os de Guardiões da Galáxia se unem para enfrentar o temível Thanos, interpretado por Josh Brolin.

Por outro lado, e sem ainda imagens definitivas a projetar, a Marvel anunciou as contratações de Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne para o elenco de Homem Formiga e a Vespa, e revelou que Capitã Marvel, o seu primeiro filme liderado por uma heroína interpretada por Brie Larson, será ambientado no começo dos anos 90.

Poucos minutos após a apresentação, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, assegurou em declarações à Efe que a presença no futuro de um super-herói latino em seus filmes não só é "possível", mas também "provável".

O executivo refletiu ademais sobre a criação do ambicioso projeto da Marvel, que em 2018 completa uma década desde seu primeiro filme (Homem de Ferro).

"Pensar que entre esse primeiro anúncio que fizemos aqui, nesta convenção, de 'Homem de Ferro', e todo o caminho até agora, que no ano que vem se completam dez anos, é realmente assombroso", afirmou Feige.