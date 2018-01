Marvel divulga datas de estreias de mais 9 filmes de super-heróis

O universo cinematográfico da Marvel está se ampliando com os novos personagens Doutor Estranho, Pantera Negra e Capitã Marvel, a primeira super-heroína a estrelar seu próprio filme, anunciou o estúdio do grupo Walt Disney.

A nova safra de nove filmes de super-heróis da Marvel, revelada em um evento para fãs, inclui duas sequências de sucessos de bilheteria e novas franquias. Doutor Estranho dá início à nova leva em 2016.

O Doutor Estranho é um ex-cirurgião que perde a capacidade de operar e se volta à magia. Apesar dos relatos generalizados de que ele seria interpretado pelo ator britânico Benedict Cumberbatch (Sherlock), a Marvel não confirmou o elenco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Estamos empolgados de explorar aquilo que mais nos estimula, que é o sobrenatural”, afirmou o presidente do estúdio Marvel, Kevin Feige, na terça-feira, 28.

“Se (o ator) tivesse sido confirmado, nós o teríamos apresentado hoje. Surgiram boatos sobre todos os atores imagináveis de uma certa idade para fazer o Doutor Estranho”, acrescentou.

Feige também disse ainda haver tempo de sobra para encontrar uma atriz para viver a Capitã Marvel, a alter-ego de uma personagem chamada Carol Danvers, para o filme a ser lançado em julho de 2018.

Embora a Marvel tenha super-heroínas como a Viúva Negra, encarnada por Scarlett Johansson, é a primeira vez que uma mulher irá protagonizar uma produção, o que foi visto por muitos como um esforço para atrair mais mulheres e garotas para o universo majoritariamente masculino da Marvel.

Feige afirmou não haver planos para um filme solo da Viúva Negra, mas que o personagem de Scarlett continuará a ter destaque nos outros filmes da Marvel.

O Pantera Negra, o alterego heróico de T'Challa, irá estrear em 2017 e será vivido pelo ator Chadwick Boseman (42, A História de Uma Lenda), que também participará de Capitão America: Guerra Civil, o terceiro filme da franquia Capitão America, interpretado por Chris Evans.

Boseman e Evans tiveram a companhia do Homem de Ferro, Robert Downey Jr., no evento, durante o qual os atores trocaram gracejos no palco para delírio dos fãs.

A Disney teve uma sequência de sucessos de seu recém-adquirido estúdio Marvel, como Homem de Ferro, Capitão America e Thor, vivido por Chris Hemsworth.

Ele e Tom Hiddleston, que dá corpo ao popular supervilão Loki, voltarão em Thor: Ragnarok em julho de 2017, e Vingadores: Guerra Infinita, terceiro capítulo da franquia do grupo de super-heróis, será dividida em duas partes, a serem lançadas em maio de 2018 e maio de 2019.

Confira os lançamentos anunciados nesta terça-feira pela Marvel:

6 de maio de 2016: Capitão América: Guerra Civil.

4 de novembro de 2016: Doutor Estranho.

5 de maio de 2017: Guardiões da Galáxia 2.

8 de julho de 2017: Thor: Ragnarok.

3 de novembro de 2017: Pantera Negra.

4 de maio de 2018: The Avengers: Os Vingadores - Guerra Infinita, Parte I.

6 de julho de 2018: Capitã Marvel.

2 de novembro de 2018: Os Inumanos.

3 de maio de 2019: The Avengers: Os Vingadores - Guerra Infinita, Parte II.