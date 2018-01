Martin Scorsese vai produzir filme sobre a rainha Vitória Enquanto Os Infiltrados, de Martin Scorsese, se prepara para competir com A Rainha nos prêmios da Academia, o cineasta volta sua atenção à tataravó da rainha Elizabeth II, segundo a revista Hollywood Reporter. Scorsese e o produtor de Os Infiltrados, Graham King, devem produzir The Young Victoria, drama sobre a juventude da célebre rainha. O projeto será dirigido pelo diretor Jean-Marc Vallee, natural do Quebec. Escrita pelo roteirista premiado com o Oscar Julian Fellowes (Assassinato em Gosford Park), a história vai focalizar os primeiros e turbulentos anos do reinado de Vitória, depois de sua ascensão ao trono em 1837, aos 18 anos de idade, e seu famoso romance e casamento com o príncipe Albert. Vitória reinou até sua morte em 1901. Graham King foi chamado para fazer o projeto por Sarah Ferguson, a Duquesa de York, que forneceu informações únicas sobre a vida da monarca de enorme popularidade. Jovem surpreendente "Todos nós pensamos que conhecemos a rainha Vitória porque pensamos na segunda parte de sua vida, mas na verdade ela foi uma personalidade espantosa, dinâmica e romântica desde muito jovem, e isso é algo desconhecido da maioria das pessoas", disse King. "Eu vinha procurando um projeto britânico para fazer havia anos, então estou emocionadíssimo por poder levar a história de Vitória à tela. E fazê-lo em parceria com Marty (Scorsese) é uma alegria especial." Vallee, que fez sua estréia na direção de um longa com o thriller Black List, também dirigiu C.R.A.Z.Y. - Loucos de Amor, que recebeu o prêmio de melhor filme canadense no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2005. Fellowes, cujos créditos como roteirista também incluem A Feira das Vaidades, estreou como diretor de um longa com Mentiras Sinceras, estrelado por Tom Wilkinson e Emily Watson.