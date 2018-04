Martin Scorsese vai dirigir filme sobre a vida de Frank Sinatra

Ainda não foi anunciado quem fará o papel de Sinatra, provavelmente o cantor mais popular de sua era e que também encontrou ouro nas bilheterias com atuações como a que lhe valeu um Oscar em 1953 por "A Um Passo da Eternidade".

Sinatra já foi retratado na televisão por Philip Casnoff numa minissérie de 1992 e por Ray Liotta no telefilme da HBO "Os Maiorais", de 1998.

Mas o filme de Scorsese, "Sinatra", será o primeiro a retratar a vida do artista num longa-metragem feito para a tela grande.

O projeto, no qual a filha de Sinatra, Tina, será produtora executiva, foi anunciado um dia antes do aniversário da morte do cantor e ator ícone, que morreu em 1998, de ataque cardíaco, aos 82 anos.

As negociações com os herdeiros de Sinatra levaram vários anos, enquanto a família discutia a melhor maneira de relatar sua história.

Frank Sinatra fez sua primeira gravação em 1939 e continuou a gravar quase até sua morte, tendo sido responsável por clássicos como "Strangers in the Night" e "My Way".

"My Way" virou sua marca registrada e o tema de uma vida durante a qual ele bebeu e fumou muito, conviveu com um grupo de outros astros de Hollywood que ganhou o apelido de "Rat Pack", relacionou-se com algumas das mulheres mais belas e dos políticos mais influentes do mundo e desentendeu-se continuamente com a imprensa.

A Universal disse que conseguiu os direitos sobre a música e a história da vida de Sinatra da Frank Sinatra Enterprises, uma joint venture formada pelos herdeiros de Sinatra e o Warner Music Group, e então comprou o projeto do filme da Mandalay Pictures, de Peter Guber, que já vinha desenvolvendo o projeto havia vários anos.

"Meu pai tinha grande admiração pelo talento das pessoas com as quais escolhia trabalhar, e as pessoas talentosas que trabalhavam com meu pai tinham grande admiração por ele", disse Tina Sinatra em comunicado à imprensa.

"Agrada a mim, pessoalmente, que esse paradigma continue com Marty Scorsese na direção do filme sobre Sinatra."

O roteirista indicado ao Oscar Phil Alden Robinson, que escreveu "Campo dos Sonhos", está redigindo o roteiro.

Nascido em Hoboken, Nova Jersey, em 1915, Frank Sinatra fez mais de 1.400 gravações musicais e atuou em 58 filmes.