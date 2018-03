Martin Scorsese vai dirigir documentário sobre Bill Clinton

O cineasta Martin Scorsese, vencedor do Oscar, acompanhará de perto e pessoalmente com Bill Clinton a produção de um documentário sobre o ex-presidente norte-americano, afirmou nesta segunda-feira, 17, o canal a cabo HBO.

O documentário, que tem total cooperação de Clinton, promete aprofundar as visões do democrata, que teve dois mandatos como presidente dos Estados Unidos, sobre política, história, cultura e do mundo.

"Uma figura imponente que continua sendo uma voz importante nas questões mundiais, o (ex-) presidente Clinton continua moldando o diálogo político, tanto aqui como em todo o mundo", disse o diretor e produtor em comunicado.

"Por meio de conversas intimistas, espero proporcionar um maior conhecimento sobre essa figura transcendente", acrescentou Scorsese.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A HBO não disse quando a filmagem começará ou quando o documentário estreará.

Clinton, de 66 anos, eleito pela primeira vez para presidente em 1992, tem usufruído de grande popularidade desde que deixou o cargo, em janeiro de 2001.

Em julho, o instituto Gallup mostrou a popularidade de Clinton em 66 por cento entre quase todos os segmentos do público norte-americano.

Clinton tem se mantido presente nas discussões globais por meio de sua fundação em prol do desenvolvimento do planeta.

(Reportagem de Eric Kelsey)