Martin Scorsese vai dar aula no Festival de Cannes Apenas alguns meses depois de ganhar o Oscar da Academia de Hollywood, por Os Infiltrados, o cineasta norte-americano Martin Scorsese dará, em 24 de maio, uma aula sobre direção de cinema para estudantes e cinéfilos no Festival de Cannes. A informação foi dada nesta quarta-feira, 4, pelos organizadores da mostra. Antes de Scorsese, esta tarefa já foi desempenhada em anos anteriores por seus colegas Stephen Frears, Nanni Moretti, Wong Kar Wai e Sydney Pollack. Além disso, Scorsese entregará o prêmio de melhor filme do festival na cerimônia de encerramento em 27 de maio. E ainda vai anunciar a criação de uma nova fundação, a World Cinema Foundation, dedicada à preservação e restauração de obras-primas do mundo do cinema. O diretor de 64 anos, ganhou em 1976 a Palma de Ouro em Cannes pelo filme Taxi Driver. O festival, que vai de 16 a 27 de maio, completa 60 anos de existência.