Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio anunciam 5º filme da parceria

O diretor Martin Scorsese e o ator Leonardo DiCaprio voltarão a trabalhar juntos em um novo filme, The Wolf of Wall Street ('O Lobo de Wall Street', em tradução livre), uma adaptação das memórias do corretor Jordan Belfort, informou nesta quarta-feira, 16, a edição digital da revista The Hollywood Reporter.

Após quatro anos em desenvolvimento, o projeto será produzido pela empresa de DiCaprio, a Appian Way, junto com Alexandra Milchan e Scorsese, que dirigirá o filme que seria realizado inicialmente por Ridley Scott para a Warner Brothers.

Os detalhes financeiros do longa-metragem e a data de início da produção serão divulgados durante o Festival de Cannes, em maio.

The Wolf of Wall Street narrará a história de Belfort, um ambicioso corretor da bolsa de valores que passou quase dois anos em uma prisão federal por delitos de manipulação de valores na década de 1990, que viveu de forma frenética.

Ainda não está confirmado se DiCaprio interpretará Belfort ou se terá outro papel no filme.

Atualmente, Scorsese está terminando Hugo Cabret, que estreará em dezembro. Em seguida, o diretor trabalhará na adaptação do romance Silence, de Shusaku Endo.

Já DiCaprio vem gravando J. Edgar, filme dirigido por Clint Eastwood.

O ator já trabalhou com Scorsese em Gangues de Nova York (2002), O Aviador (2004), Os Infiltrados (2006) e Ilha do Medo (2010).