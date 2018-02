'Marley & Eu' lidera bilheteria dos EUA pela 2ª semana

Marley & Eu, uma comédia estrelando Jennifer Aniston e Owen Wilson, liderou as bilheterias norte-americanas pelo segundo fim de semana neste domingo, 4, e tornou-se o primeiro filme de feriado de Natal a conseguir US$ 100 milhões. O filme da 20th Century Fox conseguiu US$ 24,1 milhões nos três dias desde sexta-feira, atingindo em 11 dias US$ 106,5 milhões. Veja também: Trailer de Marley e Eu Bert Livingston, vice-presidente sênior de distribuição doméstica do estúdio da News Corp, disse ser ainda cedo para fazer previsões sobre o filme, mas afirmou que "ainda tem muito dinheiro nele". Marley & Eu é baseado nas memórias de John Grogan sobre um casal e um cachorro, um labrador retriever. O ranking dos primeiros sete filmes não mudou ante o fim de semana passado, já que não houve estréias. A comédia de Adam Sandler Bedtime Stories ficou em segundo lugar com US$ 20,3 milhões e um total de US$ 85,4 milhões. O drama de Brad Pitt O Curioso Caso de Benjamin Button ficou em terceiro lugar com US$ 18,4 milhões e um total de US$ 79 milhões. O suspense de Tom Cruise Valkyrie, outro lançamento de Natal, ficou em quarto lugar com US$ 14 milhões de dólares e um total de US$ 60,7 milhões.