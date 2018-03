'Marley e Eu' estreia em primeiro nas bilheterias britânicas

A história de um casal que adota um cão labrador bagunceiro cujo nome é inspirado no cantor de reggae Bob Marley arrecadou 4,4 milhões de libras (6,19 milhões de dólares) em seu fim de semana de estreia, informou a Screen International na terça-feira.

"Marley" vendeu mais de 1 milhão de libras em ingressos mais que o filme de super-heróis "Watchmen" no fim de semana passado, e "Watchmen" caiu para o segundo lugar depois de apenas uma semana como número 1.

"Gran Torino", em que Clint Eastwood faz um veterano da Guerra da Coreia, continuou na terceira posição, enquanto "Quem Quer Ser Um Milionário", premiado com vários Oscar, caiu duas posições, para a quarta.

"The Young Victoria" subiu uma posição, para a quinta, com Emily Blunt no papel da rainha e Rupert Friend como seu marido, o príncipe Albert.

Outro filme sobre um cão, a animação da Disney "Bolt - Supercão", caiu da quarta para a sexta posição, enquanto "Delírios de Consumo de Becky Bloom" caiu para o sétimo lugar.

O terror "Alma Perdida", a história de uma mulher assombrada pelo espírito de sua irmã gêmea que morreu no parto, caiu para o oitavo lugar.

Ainda outro filme canino, "Um Hotel Bom Pra Cachorro", foi o nono colocado, e o único outro lançamento da semana na Grã-Bretanha, "Bronson," ficou em décimo lugar, contando a história do prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha.