Mark Wahlberg espera que Deus o perdoe por ter interpretado ator pornô

O ator Mark Wahlberg espera que Deus o perdoe por ter interpretado um astro da pornografia no filme Boogie Nights, de 1997.

Wahlberg disse ao Chicago Tribune, antes de um evento com o cardeal de Chicago, Blase Cupich, na sexta, que esperava “que Deus seja um cineasta e também seja indulgente”, pois tomou “algumas decisões ruins” no passado. Citou Boogie Nights quando lhe perguntaram se havia pedido perdão por algum de seus filmes.

Boogie Nights acompanha a carreira de Dirk Diggler, personagem de Wahlberg, na indústria pornô dos anos 1970 e 80.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator também mencionou os problemas de juventude. Ele passou um tempo na prisão por um ataque que tinha motivações raciais, em 1988, quando tinha 16 anos.

O ator disse que as “decisões ruins” de seu passado poderiam facilitar aos jovens que lidam com a violência criminal em Chicago que se identifiquem com a forma como ele transformou a vida dele.

"Sinto remorso quando cometi erros", disse ele, ao público no evento. "Se eu pudesse voltar para o passado e mudar muitas das coisas que fiz, eu gostaria. Estou procurando maneiras de retornar."

Wahlberg sempre falou sobre sua fé católica. Em 2015, ele organizou um evento na Filadélfia em homenagem ao papa Francisco durante sua visita aos Estados Unidos.