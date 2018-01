Mark Hamill diz estar 'devastado' com a notícia da morte de Carrie Fisher

LOS ANGELES - O ator Mark Hamill, conhecido por seu papel como Luke Skywalker em Star Wars, disse nesta terça-feira, 27, estar se sentidosentindo devastado e "sem palavras" com a morte de sua companheira de saga, Carrie Fisher.

A atriz, que deu vida à Princesa Leia nos filmes de George Lucas, morreu nesta terça, aos 60, depois de sofrer na última sexta-feira um ataque do coração durante um voo, segundo informou sua família em um comunicado.

Hamill postou com sua concisa mensagem uma fotografia em preto e branco em que aparece ao lado de Fisher, caracterizados como seus personagens. A reação de Hamill foi apenas uma das que chegaram do universo Star Wars nas últimas horas.

"Estou profundamente entristecido pela notícia da morte de Carrie. Era uma amiga muito querida, e eu a respeitava e admirava. A Força está obscura hoje", escreveu Billy Dee Williams, que fez o personagem Lando Calrissian.

"Acreditava que tinha tudo debaixo da árvore (de Natal). Não tinha, apesar das muitas orações e lembranças de tanta gente. Estou muito, muito triste", disse por sua vez Anthony Daniels, o homem por detrás do C-3PO. / EFE

Veja algumas outras reações:

"Não há palavras para essa perda. Carrie era a luz mais brilhante em qualquer lugar que entrava. Vou sentir muito sua falta" - Peter Mayhew (Chewbacca)

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 27 de dezembro de 2016

"Carrie Fisher agora está com a força. Sua bondade e perspicácia deixarão saudades." Warwick Davies (ator)

Princess Leia, @CarrieFisher - now one with the Force. Your kindness & sharp wit will be missed. #RIP PS: Thanks for the milk & cookies. xx pic.twitter.com/NeyyHNUuuG — Warwick Davis (@WarwickADavis) 27 de dezembro de 2016

"Estou profundamente entristecido ao saber da morte de Carrie Fisher. Vou sentir falta das nossas brincadeiras. Um talento maravilhoso e uma luz foram extinguidos" - William Shatner (ator)

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) 27 de dezembro de 2016

"Carrie Fisher não sobreviveu. Sinto muitíssimo, e envio minhas sinceras condolências para a família, amigos e fãs" - Bette Midler (cantora)

Carrie Fisher didn't make it. I am so terribly sorry, and send my sincere condolences to her family, friends and fans all around the world. — Bette Midler (@BetteMidler) 27 de dezembro de 2016

"Carrie Fisher faleceu, ela era mais engraçada e mais esperta do que qualquer um teria o direito de ser." - Whoopi Goldberg (atriz)

Carrie Fisher has passed, she was funnier&smarter than anyone had the right to be. Sail On Silver Girl. Condolences Debbie & Billie R.I.P. — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 27 de dezembro de 2016

"Carrie Fisher era uma atriz, escritora e amiga brilhante. Ela era muito divertida. Não acredito que ela se foi." - Ellen DeGeneres (apresentadora)

.@CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 27 de dezembro de 2016

"Ela era a pessoa mais brilhante, divertida, corajosa, bondosa, esperta e doce que eu jamais conheci. Um golpe muito duro perder Carrie Fisher" - Stephen Fry (escritor)