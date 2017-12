Marion Cottilard leva Oscar de Melhor Atriz 2008

O ator Forest Whitaker, vencedor na categoria Melhor Ator no ano passado, entregou o prêmio de Melhor Atriz para a francesa Marion Cottilard, por sua atuação em Piaf - Um Hino ao Amor. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Julie Christie é a favorita entre as candidatas ao Oscar Marion é a primeira francesa a conquistar o prêmio nesta categoria desde 1960. A atriz estava muito emocionada em seu discurso. Ela agradeceu ao "Maestro Olivier, o que você fez pra mim não tem palavras. Você transformou minha vida em uma coisa maravilhosa", disse a atriz. "Obrigada Picture House, por sua paixão. Agradeço também todos os membros da Academia. Neste momento me faltam palavras. Obrigada vida, amor, e o que dizem é verdade: existem anjos nesta cidade. Muito Obrigada.", finalizou Marion. Em Hollywood Uma ofegante e sorridente Marion Cottilard conversou com os jornalistas depois de ganhar o Oscar de melhor atriz. "Sensação de vencer? É como estar no meio de uma queima de fogos de artifício. Parece que nada é real", disse ela, que se entregou profundamente, durante meses, na descoberta da vida e da personalidade Edith Piaf. "Quando o filme estava pronto, percebi que minha vida era outra e não aquela a que me dediquei com tanto afinco. Não foi fácil." Por conta disso, Marion garantiu ainda que o prêmio poderia ser inteiramente compartilhado com Piaf. Tal empenho para se aproximar da perfeição no retrato de um ídolo faz com que a atriz francesa admire o trabalho de atrizes que também se entregam ao papel desempenhado. "É por isso que admiro muito o trabalho de Meryl Streep e Daniel Day-Lewis, profissionais que não dispensam detalhes." E, a pedido de um jornalista, ela encerrou a conversa cantando um trecho de uma música de Piaf, Padam Padam, considerada por ela uma homenagem ao prêmio. Saiu da sala ovacionada. Na disputa pela estatueta estavam Cate Blanchett (Elizabeth - A Era de Ouro), Julie Christie (Longe Dela), Laura Linney (A Família Savage) e Ellen Page (Juno).