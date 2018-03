Marion Cotillard negocia papel em novo Batman

A atriz francesa Marion Cotillard pode atuar no terceiro filme da série Batman, The Dark Knight Rises. Segundo a revista Hollywood Reporter, não há confirmação por parte de seus representantes, que afirmam, no entanto, que as negociações estão avançadas.

A francesa, que está grávida, só poderia voltar a trabalhar em junho, mas as filmagens devem começar em maio. O jornal francês Le Figaro já dá como certa a participação da atriz, que já teria entrado em um acordo sobre sua participação.

O nome da atriz teria surgido por suas ligações com o filme, que será dirigido por Christopher Nolan, com quem trabalhou em A Origem, indicado ao Oscar em oito categorias.

Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt e Michael Caine, que também atuaram com Nolan, já foram confirmados em The Dark Knight Rises. Anne Hathaway deve interpretar a Mulher Gato, enquanto Thalia Al Ghul está cotada para o papel da filha do vilão Henry Ducard, interpretado por Liam Neeson em Batman Begins (2005).