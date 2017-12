Marion Cotillard, de 'Piaf', fica com Oscar de melhor atriz A francesa Marion Cotillard ganhou o Oscar de melhor atriz neste domingo por seu papel de uma cantora em "Piaf: Um Hino ao Amor". Concorriam ao Oscar Cate Blanchett (por "Elizabeth: A Era de Ouro"), Julie Christie ("Longe Dela"), Laura Linney ("A Família Savage") e Ellen Page ("Juno"). A 80a cerimônia do Oscar acontece no Kodak Theatre, em Hollywood. A cerimônia é apresentada pelo comediante e humorista político Jon Stewart.