Marinheiro Popeye ganhará filme de animação em 3D

O marinheiro Popeye, personagem criado em 1933 pelos irmãos Max e David Fleisher, ganhará um filme de animação em 3D feito pela Sony Pictures, informou nesta terça, 23, a revista "Variety".

Avi Arad, que já colaborou com Sony para transformar os filmes da série "Homem-Aranha" em uma franquia de sucesso, será o produtor da fita, para a qual se negocia a participação de Mike Jones como roteirista.

Ainda não se sabem detalhes sobre a história, mas espera-se que o marinheiro fanático por espinafre esteja acompanhado dos outros personagens clássicos da história em quadrinhos, como sua amada Olívia Palito e seu inimigo Brutus.

Arad disse à "Variety" que esta nova versão falará de amizade, amor, avareza e vida, além de concentrar-se nas forças e fraquezas humanas.

A King Features Syndicate, empresa controlada pela Hearst Entertainment and Syndication, possui a propriedade do personagem e decidiu dar o projeto a Arad, que no passado trabalhou com o presidente da Hearst e ex-dirigente da Marvel, Scott Sassá.

Popeye recebeu uma adaptação para o cinema em 1980. Naquela época foi encarnado pelo ator Robin Williams, em uma fita dirigida por Robert Altman.

A Sony Pictures já trabalha em um projeto similar para ressuscitar os Smurfs.