Marilyn Monroe lidera lista dos cem astros mais sexy do cinema

Marilyn Monroe, Marlon Brando e Brigitte Bardot formam, respectivamente, o pódio da lista dos cem astros mais sexy do cinema criada pela revista on-line norte-americana Premier. A lista possui tanto artistas dos tempos do cinema mudo quanto astros dos dias de hoje. Entre os cinco maiores existe apenas uma estrela do cinema atual, Angelina Jolie, na quinta posição. Já seu marido, o ator Brad Pitt, ficou com o nono lugar da lista. Completando o ranking dos dez primeiros estão: James Dean (6.ª), Sean Connery (7.ª), Raquel Welch (8.ª) e Halle Berry (10.ª). Entre os "cinqüenta mais" da lista prevalecem os atores e atrizes da época de ouro de cinema. Da 12.ª à 17.ª colocação, por exemplo, ficaram Steve McQueen, Clark Gable, Rita Hayworth, Ava Gardner, Paul Newman e Rock Hudson. Também não faltaram estrelas eternas como Elizabeth Taylor (27.ª), Greta Garbo (31.ª) e Gary Cooper (40.ª). Os atores atuais mais bem colocados após os dez mais foram: George Clooney (11.ª), Denzel Washington (18.ª), Kevin Costner (20.ª), Viggo Mortensen (23.ª), Clive Owen (32.ª) e Russel Crowe (33.ª). Já entre as mulheres, Michelle Pfeiffer ficou na 24.ª posição, seguida por Kim Basinger (26.ª), Salma Hayek (28.ª), Catherine Zeta-Jones (36.ª) e Sharon Stone (37.ª). Mais distantes na lista ficaram Richard Gere (50.ª), Charlize Theron (57.ª), Colin Farrell (61.ª), Will Smith (63.ª), Scarlett Johansson (67.ª), Johnny Depp (69.ª), Tom Cruise (74.ª), Harrison Ford (78.ª), Jude Law (84.ª) e Jennifer Lopez (85.ª). A Itália foi o país de língua estrangeira mais citado na lista, com cinco representantes: Rodolfo Valentino (4.º), Sophia Loren (19.º), Mônica Belucci (48.º), Gina Lollobrigida (54.º), e Claudia Cardinale (77.º). Já a França, além de Bardot, também ficou representada por astros como Catherine Deneuve (42.ª), Jean-Paul Belmondo (46.ª) e Alain Delon (72.ª). A Espanha figurou com Antonio Banderas (49.ª) e Penélope Cruz (73.ª). A África com egípcio Omar Sharif (99.ª) e a Ásia com a chinesa Gong Li (52.ª) e a indiana Aishwarya Rai (90.ª). Um bom espaço foi conquistado pela saga de 007, já que, além de Connery, dois dos atores que interpretaram o agente secreto apareceram na lista: Pierce Bronsan (65.ª) e Daniel Craig (89.ª). Grande também foi o número de bond girls da lista: além de Halle Berry e Kim Besinger, Ursula Andress (22.ª) e Britt Ekland (57.ª).