Marieta Severo recusa convite para interpretar Dilma em filme

estadão.com.br com EFE,

SÃO PAULO - Marieta Severo recusou o convite para interpretar a presidente Dilma Roussef no cinema. A atriz foi convidada pelo diretor Antonio de Assis para atuar na adaptação do livro A Primeira Presidenta, do jornalista Helder Caldeira.

Inicialmente, ela havia recebido bem o convite, mas teria que consultar sua agenda e estudar o roteiro antes de aceitar a proposta. Segundo sua assessoria de imprensa, Marieta não pôde aceitar o convite por conta de outros compromissos no cinema na mesma época das filmagens do longa sobre Dilma, previstas para 2012.

O filme será uma análise da trajetória política de Dilma Roussef até chegar à presidência e conquistar o feito histórico de se tornar a primeira mulher no cargo.

O projeto é similar ao que levou às telas parte da vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no filme Lula, o Filho do Brasil, dirigido por Fábio Barreto.

"Queremos explicar como uma mulher que foi torturada há 40 anos pela ditadura era a mesma mulher que estava na TV passando as tropas em revista como comandante-em-chefe" das Forças Armadas, indicou Caldeira, que cuidará do roteiro.