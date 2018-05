Marieta Severo é convidada a interpretar a presidente Dilma em filme

Estadão.com.br com EFE,

A atriz Marieta Severo pode interpretar a presidente Dilma Roussef nos cinemas. O convite foi feito pelo produtor Antônio de Assis na última sexta-feira, 24, para uma adaptação do livro A Primeira Presidenta, de Helder Caldeira, lançado no início do ano.

De acordo com a assessoria de imprensa da atriz, "o convite foi recebido de bom grado, mas Marieta ainda estudará o roteiro antes de aceitar a papel".

A obra que baseia o filme não é uma biografia de Dilma Roussef, mas uma análise de sua trajetória política até chegar à presidência e conquistar o feito histórico de se tornar a primeira mulher no cargo.

O projeto é similar ao que levou às telas parte da vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no filme Lula, o Filho do Brasil, dirigido por Fábio Barreto.

"Queremos explicar como uma mulher que foi torturada há 40 anos pela ditadura era a mesma mulher que estava na TV passando as tropas em revista como comandante-em-chefe" das Forças Armadas, indicou Caldeira, que cuidará do roteiro.

Não há informações sobre a produção e o lançamento do longa. O produtor Antônio de Assis não foi encontrado.