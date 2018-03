Marido de Sandra Bullock teria uma terceira amante

Sandra Bullock, a nova vítima da 'maldição do Oscar'. Foto: Mario Azuonni/Reuters

LOS ANGELES - O empresário Jesse James, marido da atriz Sandra Bullock, teria uma suposta terceira amante: a fotógrafa Brigitte Daguerre, informou nesta quinta, 25, o site TMZ.

Além de Brigitte, a stripper Melissa Smith e a modelo Michelle McGee declararam dias antes que haviam se envolvido com James depois de 2005, quando ele se casou com Sandra.

Brigitte afirmou que dormiu quatro vezes com o marido da atriz depois que se conheceram em 2008, quando ele a contratou para uma sessão fotográfica em sua empresa.

O mesmo TMZ havia dito nesta semana que James e uma ex-funcionária de sua empresa, a West Coast Choppers, chegaram a um acordo extrajudicial em 2007 após uma denúncia por assédio sexual no trabalho.

No último dia 18, depois de Michelle McGee ter concedido uma entrevista falando sobre seu suposto caso com James, o empresário emitiu um comunicado no qual assumia toda a responsabilidade pelos danos causados a seus entes queridos, mas não admitiu ou desmentiu as palavras da modelo.

No dia 15, um dia antes da publicação da entrevista de Michelle, Sandra Bullock deixou a residência em que morava com James na Califórnia e cancelou sua visita a Londres para promover o filme "Um Sonho Possível", pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz deste ano, em sua primeira indicação ao prêmio máximo da Academia de Hollywood. O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros.

A atriz voltou para a Califórnia na terça-feira depois de passar uma semana no Texas, mas não voltou para a residência que divide com James.

Maldição do Oscar

Sandra Bullock é a mais recente de uma longa sequência de atrizes cujos relacionamentos se desfizeram pouco depois de ganharem um Oscar.

As vencedoras recentes atingidas pelo que já é conhecido em Hollywood como "a maldição do Oscar" de melhor atriz incluem Hilary Swank, Halle Berry, Reese Witherspoon e Julia Roberts.

A atriz britânica Kate Winslet, que recebeu o Oscar no ano passado por seu papel em "O Leitor", anunciou no dia 15, pouco depois da cerimônia do Oscar 2010, sua separação do marido, o cineasta Sam Mendes ("Beleza Americana").