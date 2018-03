Marido de Sandra Bullock foi infiel mais vezes, diz revista americana

Efe

LOS ANGELES- O marido de Sandra Bullock, o empresário Jesse James, foi infiel à atriz com várias mulheres antes que a modelo Michelle McGee tornasse pública a suposta relação entre os dois, segundo informou nesta quarta-feira, 24, a revista US Weekly.

Em entrevista na semana passada, McGee declarou ter mantido um relacionamento com James, esposo de Bullock desde 2005, quando a atriz trabalhava no filme Um Sonho Possível.

Apesar de o executivo da West Coast Choppers, companhia de venda de motos, não ter admitido sua relação extraconjugal com McGee, o que também não foi desmentido, fontes consultadas pela US Weekly confirmaram o interesse de James em outras mulheres.

"Este não é um incidente isolado. Quando Sandra está fora, ele fica aborrecido", afirmou uma testemunha anônima à revista.

"Esta é só a primeira pessoa que torna um caso público", comentou outra, em referência às afirmações de McGee.

Segundo algumas pessoas próximas a James, o empresário procurava habitualmente mulheres atraentes e com tatuagens para fazer anúncios e as convidava a irem ao seu escritório, apesar de "ele ser uma pessoa completamente distinta quando está junto de Bullock", explicou uma fonte.

Antes de vir à tona a notícia do suposto caso de infidelidade, na terça-feira, Bullock saiu de casa e cancelou sua viagem a Londres para promover o filme Um Sonho Possível.

Pouco depois, James, de 40 anos, emitiu um comunicado pedindo desculpas a sua família pelo dano causado, assumindo a total responsabilidade, embora não tenha admitido a aventura fora do casamento com McGee.

"Ele adoraria que tudo isso desaparecesse e as coisas voltassem como eram antes. O mais importante para ele é que sua família volte a estar reunida e está disposto a fazer tudo para isso", afirmou um amigo de James à revista People.

Bullock, de 45 anos, casou-se com James em julho de 2005 em Santa Bárbara, onde viviam desde então com os filhos do executivo, as meninas Chandler e Sunny de 15 e 6 anos, respectivamente, e o menino Jesse Jr., de 12 anos, que a atriz tratava como filhos dela.