Marcello Mastroianni compõe o cartaz do Festival de Cannes

Uma imagem do filme 8½ (1963), de Federico Fellini, inspira o cartaz do próximo Festival de Cannes, que ocorre entre 14 e 25 de maio. No retrato em tons de sépia, os designers Hervé Chigioni e Gilles Frappier colocaram o escrito 'Cannes 2014' sobreposto à face de Marcello Mastroianni, protagonista do longa que foi exibido em Cannes durante seu lançamento.

“Com Marcello Mastroianni e Federico Fellini, se celebra um cinema livre e aberto ao mundo, enfatizando a importância do cinema italiano e europeu por meio de uma de suas figuras mais brilhantes”, disseram os organizadores de Cannes em um comunicado, acrescentando que Mastroianni encarna “o cinema mais inovador, inconformista e poético”.

Os designers consideram que o o olhar do ator italiano na foto mostra “por cima dos óculos escuros nos torna cúmplices da alegria de vivermos juntos o Festival de Cannes”. A filha de Mastroianni, Chiara, celebrou a escolha do festival. “Estou muito orgulhosa e emocionada pelo festival render uma homenagem ao meu pai no cartaz. Achei muito bonito e muito moderno”, disse a atriz. (Com informações da EFE)