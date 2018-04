Maratona de filmes para assistir em família

Tem início nesta sexta-feira, 11, o Festival Internacional de Cinema Infantil, que exibirá, até o dia 20, cerca de 80 filmes, alguns inéditos, outros clássicos, além de promover debates e realizar sessões com dublagem sendo feita aos olhos do público. Tudo isso poderá ser conferido em dois cinemas da Rede Cinemark, o do Shopping Eldorado e o do Shopping Metrô Santa Cruz.

Sob a direção de Carla Camurati e Carla Esmeralda, o evento chega à sua sétima edição e mostra que veio para ficar. "Este ano preparamos novidades bem interessantes, como a mostra Novos Jovens, dirigido ao público adolescente, e o Panorama Teen, com curtas-metragens", conta Carla, que se diz realizada por ter em mãos esse projeto que é muito especial para ela. "É um evento que não se destina apenas às crianças, pois tem um formato que atrai família inteira."

E, para selecionar o que será visto, ela explica que percorreu festivais pelo mundo e aqui também. "Temos de escolher alguns filmes entre tantos que vemos. Para o Prêmio Brasil de Cinema Infantil tivemos de chegar a dez filmes, num total de 123 inscritos, que concorrerão a R$ 10 mil", conta.

Veja também:

A semana de Isabelle Huppert, no Cinesesc

Quartett: peça reúne os melhores nomes do teatro

'A Dor', um texto de Marguerite Duras por elenco francês

Teatro mais moderno da cidade abre suas portas

Revelando São Paulo domina Parque da Água Branca

Semana musical tem banda americana Beirut e Lily Allen

Brad Mehldau, referência no jazz, toca no 'Piano Forte'

Zeca Baleiro abre seu 'Concerto' no Teatro Fecap

Exposição traz obra do fotógrafo Cartier-Bresson

Virada Russa, os mestres da arte em grande mostra

Durante dois fins de semana, o público poderá também participar de algumas atividades. Como a da sessão Pequeno Jornalista, onde haverá a pré-estreia da animação O Segredo de Kells, de Tomm Moore, e em seguida jornalistas convidados explicarão como fazem suas críticas. Há ainda a Oficina de Cinema de Animação. E outros filmes inéditos programados é O Melhor Amigo da Lua, de Mike Maurus e Thomas Bodenstein.

Mas um dos destaques, com certeza, será a exibição do clássico de Charles Chaplin O Garoto, em cópia restaurada. Em versão também recuperada, o longa As Aventuras do Príncipe Achmed (1926), primeira animação feita por uma mulher, a alemã Lotte Reiniger. "Esse filme da Lotte é maravilhoso, um clássico que conseguimos", orgulha-se Carla.

Agora, que tal ver ali, ao vivo, como são feitas as dublagens? Nessa sessão, Wendel Bezerra (que faz a voz do Bob Esponja) e Angélica Santos (voz do Cebolinha) dublarão três animações - Prop e Berta (Dinamarca), de Per Fly, Os Três Ladrões (Alemanha), de Hayo Freitag, e a ficção Muito Prazer, Eugênio (Suíça), de Michael Steiner.

Shopping Eldorado. Av. Rebouças 3.970, 2197-7470

Shopping Metrô Santa Cruz. R. Domingos de Moraes, 2.564, 3471-8063. 6.ª a dom., 10h30, 11h, 11h30, 12h30, 13h, 13h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30. R$ 4 (único). Até 20/9.

Site: http://www.festivaldecinemainfantil.com.br