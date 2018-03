Mansão usada em 'O Poderoso Chefão' é colocada à venda em NY

Uma mansão de Nova York usada no clássico do cinema de 1972 O Poderoso Chefão está disponível para ser comprada por fãs do filme ou qualquer pessoa disposta a pagar os 2,89 milhões de dólares pedidos.

No filme vencedor do Oscar, a mansão no distrito de Staten Island, em Nova York, pertence ao chefe da máfia Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando.

Uma imobiliária de Staten Island responsável pela venda não se furtou a usar a relevância do imóvel para a cultura pop norte-americana como elemento para atrair compradores.

"O valor de uma casa depende do que as pessoas estão dispostas a pagar por ela, e algumas pessoas podem estar dispostas a pagar mais por uma casa com uma história convincente", disse Joseph Profaci, gerente-geral da imobiliária Connie Profaci, por email.

Na verdade, o diretor Francis Ford Coppola usou no filme apenas a parte externa da casa, construída em estilo inglês Tudor.

Mas seu proprietário atual remodelou o interior para fazer com que alguns quartos replicassem a decoração usada em várias cenas do filme, de acordo com a mídia local. Isso inclui um escritório a partir do qual Don Corleane comandava seu império do crime.

De acordo o anúncio online, a mansão tem 580 metros quadrados, com cinco quartos e sete banheiros, incluindo uma academia de ginástica e uma sala de jogos.