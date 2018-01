Manoel de Oliveira faz releitura de <i>A Bela da Tarde</i> Admiradora de Manoel de Oliveira, Catherine Deneuve tem participado de muitos filmes do grande diretor português, mas não volta ao papel de Sevérine em "Belle Toujours", atração desta quinta-feira da 30.ª Mostra de Cinema São Paulo, na qual Oliveira faz uma espécie de releitura da obra-prima de Luis Buñuel, A Bela da Tarde. Sevérine é agora interpretada por Bulle Ogier e o filme é centrado no velho Michel Piccoli, obcecado por reencontrar a bela que, nos anos 60 freqüentava o bordel de Madame Anaïs para dar vazão a suas pulsões masoquistas - por amor ao marido, como Piccoli explica ao barman interpretado por Ricardo Trêpa. Catherine não quis ou foi Oliveira que achou de bom tom não pedir que ela voltasse à personagem que esculpiu seu mito? A interrogação fica sem resposta, mas é curioso assinalar que Belle Toujours concorreu no recente Festival de Veneza, cujo júri era presidido por Catherine e ela não atribuiu nenhum prêmio, nem de consolação, a Oliveira. Em parte, foi bom. Qualquer prêmio que não fosse o Leão de Ouro, dado a Jia Zhang Qe, por Still Life, seria injusto. Belle Toujours - Bela Sempre é uma jóia que dura exatos 70 minutos. Passa num piscar de olhos - pelo menos para cinéfilos familiarizados com o método do grande Manoel, que está beirando os 100 anos (nasceu em 1908) sem perder o entusiasmo juvenil. Podem até existir diretores maiores no cinema atual, mas raros ousam como ele. A Bela da Tarde, de Buñuel, com roteiro de Jean-Claude Carrière adaptado do livro de Joseph Kessel, marcou época pela abordagem do sexo (a mulher casada que se prostitui à tarde) e também pela complexidade de sua narrativa que une, em bloco, passado, presente e imaginação. Buñuel tinha 67 anos quando fez A Bela da Tarde} (e o filme recebeu o Leão de Ouro em Veneza, em 1967). Oliveira, na época, tinha ?apenas? 59 anos e uma carreira inteira pela frente Cineasta que adora a palavra - mas não constrói sua mise-en-scène no dinamismo dos diálogos, como fazia, por exemplo Joseph L. Mankiewicz -, ele trata, aqui, de temas como perversão e religiosidade. O cinema industrial, até como chamariz de público, gosta de tratar de vícios públicos e virtudes privadas (estas, a bem da verdade, andam cada vez mais raras). Oliveira inverte a equação. É um autor que não se interessa pelo que acontece com seus personagens na intimidade do sexo. Existem poucos espaços em Belle Toujours - o teatro, o hotel, o bar, um canto de rua e esse ambiente fechado no qual se realiza, enfim, o encontro de Piccoli com a Bela da Tarde. Ele mostra aquela caixa misteriosa cuja tampa o oriental abria para Deneuve no filme de Buñuel e até hoje não sabemos o que havia dentro. Bulle anuncia que mudou, que é outra mulher. Quer ir para o convento, tema recorrente de Oliveira (Piccoli diz que o convento dele é a bebida). As conversas no bar, entre homens, ou o diálogo do casal, durante o jantar, retomam discussões sobre a dúvida e sobre vício e virtude que já estavam na cena da mesa de O Espelho Mágico, o Oliveira anterior. O que mais impressiona é a construção do tempo e do espaço. Os planos são fixos, paisagens de cartão-postal permanecem horas na tela, mas há nisso uma vivacidade incomum. É um segredo que só Oliveira possui. Belle Toujours - Sempre Bela (2006, 70 min.) - Unibanco Arteplex 1. Rua Frei Caneca, 569, (11) 3472-2365. Hoje, 16h50