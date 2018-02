Manoel de Oliveira cancela sua vinda ao Brasil

O filme "O Estranho Caso de Angélica", do cineasta português Manoel de Oliveira, de 101 anos, vai abrir a 34.ª edição da Mostra de Internacional Cinema de São Paulo nesta quinta, 21, no Auditório do Ibirapuera. A presença do diretor estava prevista até esta terça, 19, quando os organizadores informaram que o diretor não poderá comparecer à cerimônia.

Leia a íntegra da nota divulgada pelos organizadores:

"Por recomendação de seu médico, o cineasta Manoel de Oliveira, de 101 anos, adiará sua vinda ao Brasil para trocar o marca-passo, ficando oito dias de repouso. O cineasta promete vir ao evento antes de seu encerramento e afirma que gosta muita da Mostra Internacional de Cinema, sentindo-se louvado e feliz por ter seu filme escolhido para abrir o evento!".

A exibição de "O Estranho Caso de Angélica" contará, entretanto, com a presença do produtor e ator do filme, Ricardo Trêpa, e da atriz Ana Maria Magalhães. Participam da mostra de cinema deste ano, o diretor alemão Wim Wenders, a assistente do diretor Akira Kurosawa, o diretor de "Para Todo o Sempre" Michael Madsen, a atriz de "Menina-Mosca" Chantal Pirotte, os diretores Arnaldo Jabor, Andrucha Waddington, Evaldo Mocarzel e Tata Amaral, entre outros.