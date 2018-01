'Manchester à beira-mar' lidera as indicações dos Sindicato de Atores dos EUA

O drama familiar dirigido por Kenneth Lonergan, Manchester à Beira-Mar, lidera a lista de indicações divulgada nesta quarta-feira, 14, pelo Screen Actors Guild Awards (SAG), o sindicato de atores americanos.

Considerado, assim como o Globo de Ouro, como uma forte indicação aos favoritos ao Oscar, o filme concorrerá em quatro categorias, melhor elenco, melhor ator (Casey Affleck), melhor ator coadjuvante (Lucas Hedges) e melhor atriz coadjuvante (Michelle Williams).

Entre as produções para televisão, cinco séries foram escolhidas para o prêmio principal: The Crown (Netflix), Stranger Things (Netflix), Game of Thrones (HBO), Westworld (HBO) e The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (XF) .

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MELHOR ELENCO:

Estrelas Além do Tempo

Fences

Capitão Fantástico

Manchester à Beira-Mar

Moonlight

MELHOR ATOR:

Casey Affleck, por Manchester à Beira-Mar

Denzel Washington, por Fences

Andrew Garfield, por Até o Último Homem

Ryan Gosling, por La La Land

Viggo Mortensen, por Capitão Fantástico

MELHOR ATRIZ:

Emma Stone, por La La Land

Natalie Portman, por Jackie

Meryl Streep, por Florence: Quem é Essa Mulher?

Amy Adams, por A Chegada

Emily Blunt, por A Garota no Trem

MELHOR ATOR COADJUVANTE:

Mahershala Ali, por Moonlight

Jeff Bridges, por A Qualquer Custo

Hugh Grant, por Florence: Quem é Essa Mulher?

Lucas Hedges, por Manchester à Beira-Mar

Dev Pattel, por Lion

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE:

Viola Davis, por Fences

Naomie Harris, por Moonlight

Nicole Kidman, por Lion

Octavia Spencer, por Estrelas Além do Tempo

Michelle Williams, por Manchester à Beira-Mar

TELEVISÃO

MELHOR ELENCO DE SÉRIE DRAMÁTICA:

The Crown

Downton Abbey

Game of Thrones

Stranger Things Westworld

MELHOR ELENCO DE SÉRIE COMÉDIA:

Black-ish

Modern Family

Orange is The New Black

The Big Bang Theory

Veep

MELHOR ATOR - SÉRIE DRAMÁTICA:

Kevin Spacey, por House of Cards

John Lithgow, por The Crown

Peter Dinklage, por Game of Thrones

Rami Malek, por Mr. Robot

Sterling K. Brown, por This is Us

MELHOR ATRIZ - SÉRIE DRAMÁTICA:

Millie Bobby Brown, por Stranger Things

Claire Foy, por The Crown

Robin Wright, por House of Cards

Thandie Newton, por Westworld

Winona Ryder, por Stranger Things

MELHOR ATOR - SÉRIE CÔMICA:

Anthony Anderson, por Black-ish

Tituss Burgess, por Unbreakable Kimmy Schmidt

Jeffrey Tambor, por Transparent

Ty Burrell, por Modern Family

William H. Macy, por Shameless

MELHOR ATRIZ - SÉRIE CÔMICA:

Jane Fonda, por Grace and Frankie

Lily Tomlin, por Grace and Frankie

Julia Louis-Dreyfus, por Veep

Ellie Kemper, por Unbreakable Kimmy Schmidt

Uzo Aduba, por Orange is The New Black

MELHOR ATOR - TELEFILME/MINISSÉRIE:

Riz Ahmed, por The Night Of

Sterling K. Brown, por The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Bryan Cranston, por All The Way

John Turturro, por The Night Of

Courtney B. Vance, por The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

MELHOR ATRIZ - TELEFILME/MINISSÉRIE:

Sarah Paulson, por The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Audra McDonald, por Lady Day at Emerson's Bar and Grill

Felicity Huffman, por American Crime

Kerry Washington, por Confirmation

Bryce Dallas Howard, por Black Mirror