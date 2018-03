'Mamma Mia!' lidera bilheterias de cinema do Reino Unido O musical "Mamma Mia!", com músicas do grupo Abba, liderou as bilheterias britânicas três dias após sua estréia, tirando Will Smith do primeiro lugar após apenas uma semana, revelou a Screen International na terça-feira. Com Meryl Streep, Pierce Brosnan e Julie Walters cantando as canções antigas do grupo, o filme baseado no musical sobre o Abba arrecadou polpudos 5,2 milhões de libras. O retrato feito por Will Smith de um herói em conflito e necessitado de uma reforma em sua imagem, "Hancock", caiu para o segundo lugar, mas somou outros 3,6 milhões de libras aos impressionantes 9,58 milhões de seu fim de semana de estréia. "Kung Fu Panda", com Jack Black fazendo a voz do personagem Po, também caiu uma posição, para a terceira. O quarto lugar nas bilheterias foi de "As Crônicas de Narnia -- Príncipe Caspian", com sua história dos quatro irmãos Pevensie voltando ao mundo mágico de C.S. Lewis. A fantasia de artes marciais "O Reino Proibido" foi o quinto filme nas bilheterias, e "O Procurado", com James McAvoy e Angelina Jolie na história de um joão-ninguém que descobre possuir talento para assassino, caiu duas posições, para o sexto lugar nas bilheterias. "Viagem ao Centro da Terra -- O Filme" foi o sétimo colocado, "Sex and the City", o oitavo, e "Adulthood", sequência de "Juventude Rebelde", de 2006, ficou na nona posição. A décima foi ocupada pela versão cinematográfica do conto de terror "O Nevoeiro", de Stephen King. O musical "Mamma Mia!", com músicas do grupo Abba, liderou as bilheterias britânicas três dias após sua estréia, tirando Will Smith do primeiro lugar após apenas uma semana, revelou a Screen International na terça-feira. Com Meryl Streep, Pierce Brosnan e Julie Walters cantando as canções antigas do grupo, o filme baseado no musical sobre o Abba arrecadou polpudos 5,2 milhões de libras. O retrato feito por Will Smith de um herói em conflito e necessitado de uma reforma em sua imagem, "Hancock", caiu para o segundo lugar, mas somou outros 3,6 milhões de libras aos impressionantes 9,58 milhões de seu fim de semana de estréia. "Kung Fu Panda", com Jack Black fazendo a voz do personagem Po, também caiu uma posição, para a terceira. O quarto lugar nas bilheterias foi de "As Crônicas de Narnia -- Príncipe Caspian", com sua história dos quatro irmãos Pevensie voltando ao mundo mágico de C.S. Lewis. A fantasia de artes marciais "O Reino Proibido" foi o quinto filme nas bilheterias, e "O Procurado", com James McAvoy e Angelina Jolie na história de um joão-ninguém que descobre possuir talento para assassino, caiu duas posições, para o sexto lugar nas bilheterias. "Viagem ao Centro da Terra -- O Filme" foi o sétimo colocado, "Sex and the City", o oitavo, e "Adulthood", sequência de "Juventude Rebelde", de 2006, ficou na nona posição. A décima foi ocupada pela versão cinematográfica do conto de terror "O Nevoeiro", de Stephen King.