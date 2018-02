'Mall Cop' é líder de bilheteria por 2a semana consecutiva A comédia "Paul Blart: Mall Cop", com Kevin James, obteve o primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas pela segunda semana consecutiva, derrotando "Underworld, Ride of the Lycans". "Mall Cop" -- que custou 26 milhões -- arrecadou cerca de 21,5 milhões de dólares em ingressos neste fim de semana e, no total, conseguiu a surpreendente soma de 64,8 milhões de dólares em duas semanas, segundo informou a distribuidora Columbia Pictures no domingo. James, astro da série "The King of Queens", também co-escreveu e co-produziu o filme, que é sucesso de público, embora tenha sido massacrado pela crítica. "Underworld", lançado pela Screem Gems, o terceiro filme da série, também teve uma estréia de peso, com 20,7 milhões. Em terceiro lugar nas bilheterias, ficou "Gran Torino", de Clint Eastwood, com 16 milhões de dólares. A Columbia Pictures e a Screen Gems são ambas unidades da Sony Corp. "Gran Torino" foi lançado pela Warner Bros, unidade da Time Warner Inc.