'Malévola' de Angelina Jolie supera os US$ 600 milhões na bilheteria

Malévola, o retorno da Disney ao universo da Bela Adormecida, com uma versão narrada do ponto de vista da vilã, interpretada por Angelina Jolie, superou nesta quarta-feira os US$ 600 milhões na bilheteria mundial.

É o quarto filme este ano que supera essa marca depois de Capitão América: O Soldado Invernal, O Espetacular Homem-Aranha 2 e X-Men: Dias de um Futuro Esquecido.

Segundo o estúdio Walt Disney, Malévola arrecadou US$ 205 milhões apenas nos Estados Unidos e US$ 400 milhões no resto do mundo, transformando o longa no maior sucesso da carreira de Jolie, se desconsiderarmos as dublagens na animação Kung Fu Panda.

Malévola ainda estreará no Japão neste fim de semana. Entre os mercados estrangeiros, os que mais contribuíram para o sucesso do filme foram México, com US$ 43,2 milhões, e China, com US$ 40 milhões.

Em Malévola, a atriz é a bruxa má que enfeitiçou a princesa Aurora, interpretada quando criança por uma das filhas de Jolie e Brad Pitt, Vivienne.

Jolie é protagonista e produtora executiva do filme, além de ter desempenhado um papel fundamental no design dos modelos e no visual da bruxa.