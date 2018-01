Mais uma vez, Tom Cruise declara seu amor por Katie Holmes Quando o assunto envolve cadeiras e sua namorada Katie Holmes, Tom Cruise não consegue se segurar. O astro de Hollywood foi convidado de honra no evento Influential Speakers da Yahoo, nesta terça-feira, na sede da empresa em Sunnyvale, Califórnia, brincando com o diretor executivo Terry Semel e respondendo a perguntas da platéia. Depois de uma espontânea briga de brincadeira com Semel, Cruise, todo feliz, repetiu a cena de subir em uma cadeira, como fez no programa de Oprah, para anunciar sua felicidade sobre sua noiva e o bebê que eles esperam. Depois, ele puxou a "gravidíssima" Katie para o palco, sorrindo e passando a mão na redonda barriga dela. E, claro, ele fechou a cena com um beijo.