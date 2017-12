Mais de 300 filmes estão na disputa pelo principal Oscar

LOS ANGELES - 323 filmes estão elegíveis para a premiação principal do Oscar do próximo ano, de acordo com a Academia de Los Angeles.

Para entrar na disputa, os longas devem estar em cartaz em um cinema comercial no condado de Los Angeles a partir do dia 31 de dezembro, e ficar disponível, no mínimo, por sete dias.

Pelas regras, o filme deve ter mais de 40 minutos e deve ter sido exibido em cópias de 35 ou 70 mílimetros, ou em um formato digital equivalente.

Filmes que tiveram sua primeira exibição pública ou distribuição de qualquer maneira que não um lançamento em cinemas não estão elegíveis para as escolhas da Academia de Los Angeles em qualquer categoria.

Os indicados oficias serão conhecidos no dia 15 de janeiro de 2015. A cerimônia de entrega do Oscar ocorrerá no dia 22 de fevereiro de 2015, em Hollywood. O evento será transmitido ao vivo em mais de 225 países do mundo inteiro.

