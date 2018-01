Mais de 150 mil pessoas retweetam mensagem de Jimmy Kimmel a Trump no Oscar

LOS ANGELES - Jimmy Kimmel, apresentador da 89ª edição do Oscar, realizado na noite de domingo, 26, em Los Angeles, enviou via Twitter uma mensagem ao vivo, durante a cerimônia, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em menos de dez minutos foi rebatida por mais de 150 mil usuários.

"Oi, Donald Trump. Está por aí?", publicou Kimmel em sua conta no Twitter, durante a cerimônia transmitida ao vivo do Oscar, após zombar que o presidente americano, um habitual das redes sociais, ainda não tinha comentado após duas horas de premiação.

Na primeira metade da cerimônia, Kimmel fez ácidas brincadeiras sobre Trump continuando, desta forma, a temporada de premiações em Hollywood caracterizada por seu alto conteúdo político. "Esta transmissão está sendo vista por uma audiência de milhões de americanos e em mais de 225 países de todo o mundo que agora nos odeiam", disse Kimmel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator mexicano Gael García Bernal protestou no palco contra a proposta da construção de um muro entre seu país e os EUA, enquanto o filme iraniano O Apartamento, cujo diretor Asghar Farhadi renunciou a ir ao Oscar por ser contra as medidas de imigração de Trump, conquistou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro.

"Lamento não estar com vocês hoje. Minha ausência é por respeito pelas pessoas do meu país e das outras seis nações que foram ofendidas pela lei desumana que proíbe a entrada de imigrantes nos Estados Unidos", afirmaram os representantes do ausente cineasta, ao ler seu discurso durante a cerimônia de entrega do Oscar.