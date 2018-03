Mãe de Christian Bale pode ter provocado briga, diz jornal

A astro de Batman - O Cavaleiro das Trevas Christian Bale teria confrontado sua mãe após ela insultar sua mulher, segundo informou o jornal inglês Daily Mail nesta quarta-feira, 23. Bale foi preso na terça, 22, após recebeu uma acusação de agressão feita sua mãe e irmã. Veja também: Fãs pagam até 5 vezes mais por ingressos para 'Batman' na web Novo 'Batman' mergulha fundo no lado caótico da sociedade Galeria com fotos de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Trailer de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Veja especial sobre o novo filme do herói Fontes próximas ao ator afirmaram que ele "perdeu a cabeça" após Jenny Bale (mãe) dizer "coisas ultrajantes". Ao sair da prisão, após pagar fiança, Bale negou a acusação. Sua porta-voz nos Estados Unidos, Jennifer Allen, falou com a imprensa que "Christian Bale compareceu a uma delegacia de polícia em Londres, de maneira voluntária, para esclarecer uma alegação feita por sua mãe e irmã". A representante do ator disse ainda que "Sr. Bale, que nega a acusação, cooperou no depoimento, deu sua versão dos eventos em questão, e deixou a delegacia sem que qualquer acusação formal fosse feita pela polícia." Entretanto, segundo o Daily Mail, uma fonte diz que Bale está confiante de que não fez nada de errado, e culpa sua mãe. Ele afirma ainda que o astro se tornou deprimido após a morte de seu colega de elenco Heath Ledger, que interpreta o personagem Coringa, morreu em janeiro deste ano de overdose acidental. "Christian estava estressado, mas ele não encostou um dedo em ninguém. Em vez disso, ele perdeu a cabeça e xingou sua mãe. Ele só ficou muito bravo, porque sua mãe estava falando coisas ultrajantes sobre ele e sua esposa". A fonte diz ainda: "A atitude do Christian é culpa de sua mãe, porque ela o provocou muito na briga que estavam tendo". "A situação saiu do controle e ele agora ele só deseja conseguir sair do quarto do hotel". De acordo com a publicação, o ator não consegue ir para lugar nenhum por conta do "exército de fãs e paparazzi". O incidente ocorreu justamente quando o casamento de Bale com Sandra 'Sibi' Blazic, um ex modelo e maquiadora, está enfrentando dificuldades. "Ele estava nervoso com o casamento", afirmou a fonte. "Ele pode ter um péssimo temperamento. E ao invés de descontar o estresse em sua mulher, ele é capaz de descontar em qualquer outro". "Seu casamento não é perfeito, mas seu relacionamento com sua mãe é ainda mais problemático. Eles irão precisar de um tempo para relaxar, porque a mãe de Christian disse coisas horríveis para ele", finalizou a fonte. Sandra 'Sibi' Blazic, que é casada com Bale há oito anos, estava a seu lado na estréia do Batman - O Cavaleiro das Trevas, que também recebeu as co-estrelas Michael Caine, Maggie Gyllenhaal e Aaron Eckhart.