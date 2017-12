Madri recebe Mostra e Encontro de cinema brasileiro

A I Mostra e Encontro do Cinema Brasileiro chega a Madri entre os dias 13 e 16 de novembro. Com entradas a 1 euro (US$ 1,46), o festival exibirá filmes inéditos na Espanha, como "A casa de Alice", "O cheiro do ralo" e os documentários "Vinícius" e "Edifício Master". A mostra, patrocinada pela Sociedade Geral de Autores e Editores (SGAE) da Espanha, pretende divulgar alguns dos principais filmes feitos nos últimos anos no Brasil. Além disso, vai apresentar projetos "que possam interessar produtores espanhóis", disse ao apresentar o evento o embaixador brasileiro na Espanha, José Viegas Filho. "O cinema brasileiro é dos poucos que conservam uma personalidade própria", afirmou o cineasta espanhol Manuel Gutiérrez el Aragón. Ele destacou o amplo programa da mostra, que "representa toda a geografia" do Brasil, não só São Paulo e Rio de Janeiro. O embaixador brasileiro destacou a ampla programação de documentários da mostra, um gênero em pleno crescimento no Brasil. "O cinema brasileiro pretende ser muito real, o que permitiu o surgimento de uma geração de grandes documentaristas", avaliou o diplomata. A mostra também terá alguns clássicos do cinema brasileiro, como "O homem que virou suco", "Dona Flor e seus dois maridos" e "Deus e o Diabo na terra do Sol". Apesar das diferenças culturais, os organizadores do evento apostam no sucesso da mostra que contará com a presença de cineastas brasileiros.