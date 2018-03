Madonna já tem roteiro pronto para novo filme

A popstar Madonna já tem um roteiro pronto para sua próxima aventura como diretora de cinema, em um filme que deve começar a ser rodado em janeiro do ano que vem. A revelação foi feita pela própria Madonna em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal italiano "La Repubblica", por ocasião da estreia na Itália de seu primeiro filme como diretora, "Filth and Wisdom" (2008), cuja história se desenvolve em Londres.

"Já tenho um roteiro pronto. Vamos escolher o elenco em breve e, se tudo ocorrer bem, isto é, se conseguir captar o dinheiro, em janeiro começarei as filmagens", revela.

Madonna, que se separou recentemente do cineasta britânico Guy Ritchie, não teme, aos 50 anos, correr riscos e se aventurar em novos campos do mundo da arte, porque alega que seria pior ficar estagnada.

"O risco é o que motiva o artista. Não me assusta, me estimula. Com 50 anos, não quero permanecer trancada em uma jaula. Nem ficar engarrafada como água mineral. Se o rótulo que atribuíram a mim já não corresponde ao produto, o problema não é meu", afirma.